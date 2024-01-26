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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

آخر أغنية درامية.. رامي جمال يطرح ابن امبارح مساء اليوم

رامي جمال
رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أحدث أغانيه بعنوان ابن امبارح، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية ابن امبارح هي أخر أغنية درامية يقوم رامي جمال بطرحها هذا العام وتقول كلماتها: مقربتوش في يوم مني …ده كان يسمع يدوب عني …وغلطه عمري هي اني ..أنا اللي عليا كبرته …وماشي ياعيني من خيبته …يقول للناس ده أنا سبته .. وناسي زمان منين جبته …يارتني ساعتها صورته.

 


 

أغاني رامي جمال 

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنية جديد ضمن أغنيات ألبومه الأخير والذى بدأ فى طرح أغانيه مع بداية عام 2024.

 

الأغنية تحمل اسم وأنا بفارق ومن المفترض ان يتم طرحها مع احتفالات عيد الحب الشهر القادم، حيث طرح رامي الصورة الدعائية للأغنية وعلق عليها قائلا: وانا بفارق بقالي اسبوع سايبكم مفرفشين وده ميرضنيش  ونتقابل بعدها في غنوه عيد الحب ونحب بقي شويه والالبوم في العيد ان شاء الله.
 

دويتو مع ناريمان 

وكان  رامي جمال قد طرح الأسبوع قبل الماضى أغنية دويتو مع زوجته ناريمان بعنوان دوخناك يافراق، وحققت نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

 رامي جمال يتصدر التريند


وتصدر  رامي جمال قائمة تريند يوتيوب بأغنية "أهي مشيت"، فقد احتلت المركز الخامس في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير.

 

ونالت أغنية "أهي مشيت"، على إعجاب الجمهور، وتصدرت التريند بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

المطرب رامي جمال رامي جمال ابن امبارح

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