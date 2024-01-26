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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«الجزار» يتابع أعمال تنفيذ 2208 وحدات بالإسكان الاجتماعي المتميز في بدر

وحدات سكنية بالإسكان
وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع الإسكان الاجتماعي ذي الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية، حيث أكد الوزير على أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات. 

وأوضح المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تفقد ومسئولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، يرافقهم مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، إلى أن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيداً لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكداً  ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي سياق متصل، قام المهندس رضوان عبد الرشيد، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة يعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني المخطط للمشروع، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.  

مشروع ترفيهي

وأعلن المهندس رضوان عبد الرشيد، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 160 مليون جنيه، ويجري تنفيذه على مساحة ١٠٦ آلاف م٢، وبلغت نسبة التنفيذ ٩٠ %، ويحتوي النادي على عدد (٢) حمام سباحة أوليمبي كبير، وحمام سباحة أطفال، وملعبي كرة قدم قانونيين أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة، وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعبين متعددي الأغراض، وصالة ألعاب دورين، ومسرح مكشوف، ومبنى اجتماعي 3 أدوار، ومركز تجاري، ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة، والمشًّايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.

الأسكان مدينة بدر العمارات وحدات سكنية مشروع ترفيهي

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