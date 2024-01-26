جامعة عين شمس في أسبوع| توسيع التعاون الأكاديمي مع "ايست لندن" و"بدر"...إنهاء قوائم انتظار مرضى تغيير المفاصل

جامعة عين شمس في أسبوع:

-رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس قطاع التعاون الدولي لجامعة إيست لندن

-مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل بـ إنهاء قوائم انتظار مرضى تغيير المفاصل

-مذكرة تفاهم مع جامعة بدر لتطوير التعاون الأكاديمي وتعزيز التفاهم



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها مذكرة تفاهم بين جامعتى عين شمس وبدر لتطوير التعاون الأكاديمي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين، مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل بتكريم قسمي العظام، والتخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وجميع المساهمين في سرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى" تغيير المفاصل".







فى إطار تدعيم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة ،وقع الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ،والأستاذ الدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة ، مذكرة تفاهم بين الجامعتين ، بهدف تطوير التعاون الأكاديمي وتعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين.

شهد مراسم التوقيع الدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ، وأ.د. عمرو الاتربي نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود فهمي نائب رئيس جامعة بدر للدراسات العليا والبحوث.

وقد اتفق الطرفان على تطوير التعاون الشامل في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون التالية :

- تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

- البرامج والدورات التدريبية في كافة المجالات من خلال مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس( التخطيط - التنفيذ - المشاركة) .

- الخبرة الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- البحوث والرسائل العلمية ومشاريع تطوير التعليم.

- المشاركة في المشاريع الدولية الممولة من جهات أجنبية كشركاء.

- إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العلمية والاشتراك في مبادرات ومشاريع التنمية وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وقد تم تحديد منسق لكل جامعة لمتابعة تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاتفاق ، وتقديم تقرير نصف سنوي لإدارة كل جامعة ، حيث تم تحديد الدكتورة نيفين عاصم عطية أشعت مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس منسقًا لجامعة عين شمس ، والدكتور عمرو إبراهيم عبد الرحمن الاتربي نائب رئيس جامعة بدر للعلاقات الدولية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقًا لجامعة بدر.

ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار احتفلت إدارة مستشفيات جامعة عين شمس بتكريم قسمي العظام والتخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وجميع المساهمين في سرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى “تغيير المفاصل” بمستشفى الدمرداش للجراحة.



وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور على الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

وخلال الإحتفالية أشاد أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي المستشفيات الجامعية فى كلمته بتاريخ قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الإرتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكداً على أن الجامعة وكلية الطب دائماً ما تواكب كافة التطورات والأحداث العالمية، وأن الكلية تدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية، وثّمن المجهود الرائع المبذول بقسم العظام

وعلى هامش الإحتفالية تم تقديم الدروع تكريماً لكل من أ.د الظاهر حسن رئیس قسم العظام، وأ.د محمد حسام شقیر "رئيس قسم التخدير، وأيضاً أ.د عصام فخري عبيد مدير مستشفى الدمرداش للجراحة، كما تم تسليم شهادات تكريم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المشاركين في عملیات تغییر المفاصل.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.





استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس البروفيسور بول مارشال، نائب المستشار المساعد للوظائف بجامعة ايست لندن والسيدة ديان جلوتيير، المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة العالمية بجامعة ايست لندن، بحضور ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، الدكتور احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي بالجامعة، الدكتورة شيرين راضي مدير البرامج الخاصة والدولية، الدكتور حنان هندي مدرس بقسم علوم الحاسب ومنسق الدرجة الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات، د انجي الدمك استاذ. مساعد بقسم هندسه الاتصلات والالكترونيات

ومنسق الخريجين بكليه الهندسه، الدكتورة منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات، د. نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي بكلية الهندسة.

وذلك لبحث التحضير لحفل الخريجين من الشهادات المزدوجة بين جامعة عين شمس وجامعة

ايست لندن وتوسيع التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات اخري بجانب الهندسة والحاسبات والمعلومات، كما تم بحث سبل تعزيز وتدعيم التعاون العلمي مع جامعة عين شمس من خلال تشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات و الابحاث في الحالات المشتركة.