وفاة العامري فاروق| معلومات لا تعرفها عن الوزير الراحل

توفي العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الجمة 26 يناير 2024، بعد صراع مع المرض استمر عدة أشهر.

كان العامري فاروق قد تعرض لوعكة صحية في 7 نوفمبر 2023، حيث سقط أثناء قيامه بواجباته الرياضية وتعرض للاغماء.

تم نقله إلى مستشفى المعلمين لتلقي الإسعافات اللازمة ومن ثم نقل إلى مستشفى في السادس من أكتوبر.

تدهورت حالته الصحية، ودخل في حالة غيبوبة بعد تعرضه لنزيف في المخ، واستمرت فترة الغيبوبة لمدة شهرين وأجريت له عدة عمليات جراحية في المخ، ولكنه فارق الحياة في النهاية.

ترك العامري فاروق بصمة كبيرة في إدارة النادي الأهلي، وكانت وفاته خسارة كبيرة للرياضة المصرية.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن العامري فاروق:

العامري فاروق هو رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية مصرية بارزة ولد في القاهرة في 8 نوفمبر 1970، ويبلغ من العمر 54 عامًا ولديه ابنان، ابراهيم ومريم.

شغل العامري فاروق العديد من المناصب، حيث يعمل حاليًا كنائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

كما كان أمينًا عامًا لرابطة المدارس الخاصة (APS) في مصر.

في مجال السياسة، عين وزيرًا للدولة لشؤون الرياضة في عام 2012، وقام بحل اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري لكرة القدم خلال فترة توليه المسؤولية.

ترك العامري فاروق بصمة كبيرة في مجال الرياضة المصرية وكان أحد الوزراء الذين انضموا إلى المتظاهرين ضد حكم الإخوان في مصر في يوليو 2013.

شغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس مكتبه التنفيذي.

في مجال الأعمال، يعتبر أحد أهم المستثمرين في مجال التعليم في مصر، حيث يمتلك مدارس للغات ودار للنشر والتوزيع.

حصل على العديد من الجوائز والتكريمات من جهات مختلفة، بما في ذلك وسام التعليم الخاص وجوائز أخرى في مجال نشر الكتب والتعليم.