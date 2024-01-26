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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فن وثقافة

مشغولات يدوية وأنشطة.. مشاركة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة بمعرض الكتاب

صدى البلد

شارك ذوي الاحتياجات بجناح خاص للمشغولات اليدوية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 55، مما دفع الجمهور للتزاحم وشراء المشغولات تشجعيا لهم.

وقالت  مها السيد اخصائية ذوي الاحتياجات الخاصة: اعمل منذ  25 عامًا مع الاطفال من ذوي الاحتياجات، وحاليًا أعمل في دار ايتام لذوي الاحتياجات،  مشاركتنا تهدف إلى تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لمواجهة الحياة وأن يصبحوا ذو فائدة في المجتمع، يتم تعليم الأطفال مهارات حرفية يدوية لملء وقت فراغهم، ويتعلمون صناعة السجاد والبامبو والديكورات والاكسسوارات، كما إنه يتم تدريب كل فرد وفقًا لقدراته.

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واستطردت مها تتفاوت استجابة الأطفال حسب درجة احتياجاتهم الخاصة، ولا يعمل أي طفل بمفرده، بل يتم الإشراف والتوجيه من قبل متخصصين، ومع ذلك، يعاني الجناح من ضعف استجابة الجمهور وتواجه بعض المشاكل بسبب الأسعار، على الرغم من أن الهدف ليس تحقيق الربح، إلا أنها تحتاج إلى المبيعات لشراء الخامات اللازمة.

جدير بالذكر، أن الدورة الحالية لمعرض الكتاب 55، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وتأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، وتُنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني، شخصية معرض كتاب الطفل.

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معرض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاطفال ذوي الإحتياجات الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتورة نيفين الكيلاني القاهرة الدولى للكتاب ذوي الاحتياجات الخاصة معرض الكتاب مملكة النرويج ضيف

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