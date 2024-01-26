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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تفتح تحقيقا مع موظفين دوليين بزعم تورطهم في هجمات حماس

صدى البلد

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عن إجراء تحقيق مع عدد من الموظفين المشتبه في تورطهم في هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس على إسرائيل.

 

وقالت الوكالة، وفقا لما نشرته سكاي نيوز، إنها قطعت علاقاتها مع هؤلاء الموظفين.

وأكد فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا: "لقد زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات حول التورط المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر".

 

وأضاف: "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذت قرارًا بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".

 

تأسست الأونروا في عام 1949 في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى، وتقدم الخدمات بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية الأولية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين وقدمت المساعدة والمأوى للفارين من القصف الإسرائيلي خلال الحرب الحالية.

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