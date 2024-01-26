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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد وفاته.. ما هي آلية اختيار بديل العامري فاروق في مجلس الأهلي؟

العامري فاروق
العامري فاروق

توفى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

العامري فاروق 

وفاة العامري فاوق

يعود مرض العامري فاروق إلى شهر أكتوبر الماضي، بعدما سقط مغشيا عليه داخل النادي وتعرض لنزيف حاد في المخ ودخل في غيبوبة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقام النادي الأهلي وجميع أعضاء مجلس الإدارة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ونادي الزمالك بنعي وفاة العامري فاروق.

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بديل العامري فاروق بالاهلي

وعقب انتهاء مجلس إدارة النادي الأهلي من مراسم الدفن وتلقي واجب العزاء، سوف يتطرق النادي لشغل منصب نائب الرئيس في الفترة المقبلة بما ينص عليه القانون.وسيعود النادي الأهلي لاستكمال مجلس الإدارة، ووجود نائب رئيس جديد، إلى اللوائح، حيث تنص على خوض انتخابات على هذا المنصب فقط.

ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالدعوة لانتخابات جديدة على منصب نائب الرئيس فقط، على أن يشغل هذا المنصب أحد الأعضاء الحاليين لحين انتخاب شخص جديد.

العامري فارق 

عزاء العامري فاروق الموعد والمكان

تقرر إقامة عزاء نائب رئيس النادي الأهلي، وزير الرياضة الأسبق، العامري فاروق، الإثنين المقبل في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وتوفي العامري فاروق اليوم الجمعة عن 53 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وكتب خالد العامري شقيق وزير الرياضة الأسبق، في منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره محتسبين صابرين، أنعى أخي الغالي الشريف: العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق، نائب رئيس النادي الأهلي عن عمر 53 عاما بعد صراع مع المرض لمدة 80 يوما، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب”.

ومكث العامري في المستشفى منذ نوفمبر الماضي بعد إصابته بنزيف في المخ إثر سقوطه بالنادي الأهلي.

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