عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

منى زكي
منى زكي

قالت الفنانة مني زكي إن فكرة فيلم “الرحلة 404”، تدور حول كيفية الشعور بالذنب، و"هل هيتغفر له ذنوبه أم لا".

وأضافت منى زكي، في تصريحات إذاعية: أنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل “لعبة نيوتن”.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وعن التأجيل الذى تعرض له فيلم "الرحلة 404"، قالت مني زكي، معلقة: تقريبًا بقيت منحسة من الموضوع ده، بس ورق الفيلم عندي من 2013، والفيلم اتصور من 3 سنين فاتوا، ماكنتش متوترة على قد ما كنت عايزة الفيلم يظهر بمستواه.

txt

جملة رومانسية قدام الكل .. منى زكى تتغزل في أحمد حلمي بـ Joy Awards

txt

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

txt

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

txt

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

وقالت الفنانة منى زكي إنها ممتنة دائمًا لزوجها الفنان أحمد حلمي بسبب دعمه لها المستمر.

وأضافت منى زكي، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards، فيلم الرحلة 404 فيه فلسفة ومعاني ورا الحدوتة، وإن شاء الله يطلع حاجة مختلفة، والورق حلو أوي، يا رب يعجب الناس.

وعن زوجها الفنان أحمد حلمي، قالت منى زكي: أحمد أجمل شخص في الدنيا، وأنا من غير دعم أحمد حلمي ليا مش هبقى أي حاجة.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 “القاهرة - مكة ” سابقا، البوستر الرسمي للعمل، بعد تغير اسمه.

وظهرت بطلة العمل مني زكي، على البوستر بشكل منفرد، ويأتي طرح العمل بعد عدة تأجيلات بسبب الأزمات الرقابية التي تعرض لها، والذي تم طرحه يوم 25 يناير الجري.

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء .

وفيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، أدى الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم بإخراجه مخرج آخر، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى ذكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

أخبار مني ذكي اعمال مني ذكي أبطال فيلم الرحلة 404 الفنانة مني ذكي مني ذكي و احمد حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور قبل مباراة الكونغو

مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

موضوعات متعلقة

قبل طرحها| إليسا تروج لأحدث أغانيها بمشاركة مروان خوري "كله وهم"

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

زياد برجي يروج لأحدث حفلاته في موسم عيد الحب

أخبار الفن| رانيا فريد شوقي تكشف حقيقة تعرضها للسحر .. قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي

قصي خولي يعلن موعد عزاء والده في دبي

أصالة تطرح أحدث كليباتها صندوق الذكريات .. فيديو

رانيا فريد شوقي تكشف عن حقيقة تعرضها للسحر.. فيديو

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

ترشيحاتنا

رسميا.. مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا يتأهلون إلى مونديال اليد

مفيد شهاب : قرار محكمة العدل تاريخي .. واستند بحسم لقواعد القانون الدولي

أتلتيكو مدريد يصطدم بقاهر برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أرخص موبايل سامسونج في السوق بمواصفات جبارة

ألونسو يرد على أنباء تدريبه ليفربول بعد رحيل كلوب

10 لاعبين | الإصابات تضرب ليفربول .. وصلاح وأرنولد الأبرز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

فيديو

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ