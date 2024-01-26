منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

قالت الفنانة مني زكي إن فكرة فيلم “الرحلة 404”، تدور حول كيفية الشعور بالذنب، و"هل هيتغفر له ذنوبه أم لا".

وأضافت منى زكي، في تصريحات إذاعية: أنها سعيدة بالتعاون للمرة الثانية مع الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج بعد النجاح الذى حققوه فى مسلسل “لعبة نيوتن”.

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وعن التأجيل الذى تعرض له فيلم "الرحلة 404"، قالت مني زكي، معلقة: تقريبًا بقيت منحسة من الموضوع ده، بس ورق الفيلم عندي من 2013، والفيلم اتصور من 3 سنين فاتوا، ماكنتش متوترة على قد ما كنت عايزة الفيلم يظهر بمستواه.

وقالت الفنانة منى زكي إنها ممتنة دائمًا لزوجها الفنان أحمد حلمي بسبب دعمه لها المستمر.

وأضافت منى زكي، على هامش حضورها حفل توزيع جوائز Joy Awards، فيلم الرحلة 404 فيه فلسفة ومعاني ورا الحدوتة، وإن شاء الله يطلع حاجة مختلفة، والورق حلو أوي، يا رب يعجب الناس.

وعن زوجها الفنان أحمد حلمي، قالت منى زكي: أحمد أجمل شخص في الدنيا، وأنا من غير دعم أحمد حلمي ليا مش هبقى أي حاجة.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم رحلة 404 “القاهرة - مكة ” سابقا، البوستر الرسمي للعمل، بعد تغير اسمه.

وظهرت بطلة العمل مني زكي، على البوستر بشكل منفرد، ويأتي طرح العمل بعد عدة تأجيلات بسبب الأزمات الرقابية التي تعرض لها، والذي تم طرحه يوم 25 يناير الجري.

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء .

وفيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، أدى الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم بإخراجه مخرج آخر، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى ذكي مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.