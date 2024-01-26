الصحة : الذكاء الاصطناعي يساعدنا في تقديم خدمات أكبر وتحقيق نتائج طبية أسرع

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الذكاء الاصطناعي وسيلة جيدة جدًا لوضع أسس موضوعية ، بعيدًا عن الآراء الشخصية بعيد عن نتائج الفحوصيات الطبية المختلفة، بما يسهل على الفرق الطبية، ويمكّنها من التوسع في تقديم الخدمة لأعداد أكبر للمرضى بمعيار واضح وموضوعي، يتمكن من الوصول لنتائج أسرع وأكثر دقة، وأوسع نتائج مع النتائج المعملية والفحوصات المختلفة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة،خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "العنكبوت" المذاع على فضائية "أزهري"، إن الوزارة تتعاون مع مجموعة إماراتية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير منظومة الصحة المصرية من خلال توسيع مجالات الاستفادة من الخبرات الخارجية وفق توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستثمارات في هذه المنظومة.



وأوضح حسام عبدالغفار، أنه في نفس الوقت سيكون هناك معيار واضح للتعامل مع نتائج الفحوصات لنينعكس ذلك على أداء الفريق الطبي في تقييم النتائج والفحوصات.