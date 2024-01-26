البيت الأبيض يكشف تفاصيل المحادثات بين بايدن وأمير قطر

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقش معه الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة بالإضافة إلى الحرب المستمرة هناك.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن الرئيس بايدن شكر أمير قطر على جهود الوساطة التي بذلتها الدوحة، بشأن إطلاق سراح الرهائن الموجودين في قطاع غزة بقبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلاً من الولايات المتحدة وقطر لعدم ممارسة الضغط الكافي على حماس لإطلاق سراح الرهائن الـ 136 المتبقين.