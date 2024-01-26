فرمان عاجل من جاياردو ضد كريم بنزيما في اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، اتخذ قرارا جديدا بشأن الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق.

ويخوض الاتحاد، معسكرا تدريبيا في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادا للنصف الثاني من الموسم، بينما يغيب بنزيما عن المعسكر، بسبب تأخره في العودة من إجازته، حيث يتواجد في جدة.

وتسبب تأخر بنزيما في أزمة مع جاياردو، حيث رفض المدرب الأرجنتيني انضمامه للمعسكر، ما فتح باب التكهنات حول مستقبل المهاجم.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، أن جاياردو ألزم بنزيما بأداء برنامج تدريبي خاص داخل النادي، ويتابعه أولا بأول من دبي.

وأضافت الصحيفة، أن جاياردو طلب من مساعديه المتواجدين في النادي إبلاغه أولا بأول بسير البرنامج التدريبي.

وبحسب نفس الصحيفة، طلب جاياردو من الثنائي زكريا هوساوي، وجواو فيليبي "جوتا"، المستبعد من المعسكر أيضا، أداء البرنامج التدريبي ذاته.

كانت تقارير صحفية حديثة أشارت إلى أن بنزيما مستمر مع الاتحاد، ولا يفكر في الرحيل، فيما لا تنوي إدارة النادي السعودي التفريط في اللاعب.