عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان عاجل من جاياردو ضد كريم بنزيما في اتحاد جدة

بنزيما
بنزيما

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، اتخذ قرارا جديدا بشأن الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق.

ويخوض الاتحاد، معسكرا تدريبيا في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، استعدادا للنصف الثاني من الموسم، بينما يغيب بنزيما عن المعسكر، بسبب تأخره في العودة من إجازته، حيث يتواجد في جدة.

وتسبب تأخر بنزيما في أزمة مع جاياردو، حيث رفض المدرب الأرجنتيني انضمامه للمعسكر، ما فتح باب التكهنات حول مستقبل المهاجم.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، أن جاياردو ألزم بنزيما بأداء برنامج تدريبي خاص داخل النادي، ويتابعه أولا بأول من دبي.

وأضافت الصحيفة، أن جاياردو طلب من مساعديه المتواجدين في النادي إبلاغه أولا بأول بسير البرنامج التدريبي.

وبحسب نفس الصحيفة، طلب جاياردو من الثنائي زكريا هوساوي، وجواو فيليبي "جوتا"، المستبعد من المعسكر أيضا، أداء البرنامج التدريبي ذاته.

كانت تقارير صحفية حديثة أشارت إلى أن بنزيما مستمر مع الاتحاد، ولا يفكر في الرحيل، فيما لا تنوي إدارة النادي السعودي التفريط في اللاعب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

كيف واجه الفراعنة برد الشتاء؟.. عميدة الأثريين المصريين توضح

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

حلول برلمانية وتوقعات اقتصادية.. موعد انخفاض سعر الذهب في مصر

موضوعات متعلقة

أتلتيكو مدريد يصطدم بقاهر برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ألونسو يرد على أنباء تدريبه ليفربول بعد رحيل كلوب

10 لاعبين | الإصابات تضرب ليفربول .. وصلاح وأرنولد الأبرز

عاصمة السياحة.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

سؤال وجواب .. الرئيس التنفيذي لـ ليفربول يعلق على رحيل كلوب

كلوب يوجه رسائل لمساعديه بعد إعلان رحيله عن ليفربول

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

الاختبار الثاني| الأهلي يتعادل مع حتا الإماراتي 1-1 وديا

ترشيحاتنا

انطلاق قافلة في الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات

مصطفى بكري: الجيش جنَّب الدولة نفقا مظلما إبان 2011

سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر

صدمة هزت كيانها .. قصة اعتزال سحر حمدي الرقص وارتداء الحجاب

بسبب طبيب التجميل .. تسريب تسجيل صوتي صادم يتهم ريهام سعيد بالنصب

رفض البرازيل وأمريكا | زيدان يكشف موقفه من تدريب الجزائر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

بعد غياب.. ياسمين عز تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ