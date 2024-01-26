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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان يصف قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بـ"التاريخي"

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة بيانا بشأن قرار محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ورحب الخارجية السودانية بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بأن لها الإختصاص في النظر في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ودول أخرى ضد إسرائيل بإرتكابها إبادة جماعية في غزة، وإقرار المحكمة تدابير عاجلة بغرض حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية،   وتوفير إحتياجاتهم الإنسانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح البيان أن القرار يمثل انتصارا مهما للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه العادلة في إقامة دولته المستقلة، كما أنه يعد خطوة بارزة نحو تكريس مبادئ العدالة الدولية والإلتزام بالقانون الدولي الإنساني،  ومحاربة الإفلات من العقاب، وتأكيد أن الحق فوق القوة. 

ودعا السودان كل الأطراف المعنية لتنفيذ القرار ودعمه كما طالب مجلس الأمن بإقرار وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناء على هذا القرار. 

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