فيتوريا ومرموش يظهران في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الكونغو

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وعمر مرموش لاعب الفريق ، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر و الكونغو الديموقراطية.

يقام المؤتمر في الساعة الثانية و النصف بتوقيت القاهرة بمدينة سان بيدرو.

دور الـ 16 ببطولة إفريقيا

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.

وفي إطار قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، أعلنت قناة الجزائرية المفتوحة بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على الهواء مباشرة.

تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء الأحد المقبل.