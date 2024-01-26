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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش الدور التكاملي لمؤسسات الدولة .. غدًا

جناح الازهر
جناح الازهر

يعقد جناح الأزهر الشريف، غدًا السبت، ندوة تثقيفية بعنوان" الدور التكاملي لمؤسسات الدولة"، تحاضر فيها الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذة مها الحفناوي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ عبد العليم قشطة، المتحدث باسم بيت الزكاة.

كما يعقد جناح الأزهر الشريف، ندوة بعنوان "اللغة العربية.. ضرورة حياتية"، يحاضر فيها الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، الدكتور عبد الحميد مدكور، رئيس مجمع اللغة العربية السابق،والدكتورة  نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ويدير الندوة الإعلامي خالد عاشور.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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