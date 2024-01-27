مصرع 4 عناصر من حزب الله في غارة إسرائيلية

لقى أربعة عناصر من حركة حزب الله مصرعهم وجرح ثلاثة آخرون في غارة شنها الجيش الإسرائيلي على منزل في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

كما أسفرت الغارة عن أضرار جسيمة لحقت بالمنازل المجاورة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارة أخرى على منزل في دير عامص قضاء صور، أسفرت عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف البلدة.

و ترافقت الغارات مع قصف مدفعي على أطراف بلدات رامية ومروحين وأم التوت ورميش وعيتا الشعب في القطاع الأوسط، وصولا إلى الجبّين ويارين والناقورة في القطاع الغربي.

كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن صواريخ اعتراضية أطلقتها منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء خربة سلم وحرج الراهب، قبالة عيتا الشعب.

ونعت حزب الله ثلاثة من مقاتليه، وأعلنت عن تنفيذها سلسلة عمليات هذه الليلة استهدفت "الأجهزة الأمنية التجسسية المستحدثة" في ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

كما استهدفت حزب الله تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا، وتجمعاً آخر في تلة كوبرا بصاروخي بركان.