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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة جديدة ضد الحوثيين في اليمن

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن قواتها نفذت ضربة ضد صاروخ مضاد للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر.

ومنذ قليل قالت القيادة إن "صاروخا مضادا للسفن أطلقته جماعة الحوثي اليمنية أصاب ناقلة النفط مارلين لواندا".

وأضافت: "الناقلة مارلين لواندا أبلغت عن حدوث أضرار دون وقوع إصابات والمدمرة الأمريكية كارني وغيرها من سفن التحالف تقدم المساعدة".

ومساء أمس، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، إصابة السفينة البريطانية بعدد من الصواريخ خلال مرورها في خليج عدن، فيما أشارت "بلومبرغ"، إلى أن السفينة هي ناقلة نفطية، وتعمل لصالح شركة "ترافيجورا" متعددة الجنسيات، وتصل حمولتها الإجمالية إلى 110 آلاف طن.

وذكرت الجماعة في بيان أن "الإصابة كانت مباشرة، ما أدى إلى احتراقها"، فيما ذكرت "ترافيجورا"، أنه جرى استخدام معدات مكافحة الحرائق على متن الناقلة لاحتواء حريق في صهريج شحن.

وكانت شركة أمبري البريطانية للملاحة قد ذكرت الجمعة، أن حريقاً اندلع على متن سفينة تجارية جراء إصابتها بصاروخ جنوب شرقي عدن باليمن. وأضافت الشركة أن طاقم السفينة بخير.

وذكرت مواقع ملاحية، أن السفينة أصيبت في ثاني هجوم للحوثيين الجمعة، وأنها كانت تبحر بين المغرب، وعبرت قناة السويس نهاية الأسبوع الجاري، وأن إشارات جهاز التتبع تشير إلى أنها متجهة إلى سنغافورة.

وقبيل إصابتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت الجمعة، تقريراً يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحريًا إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية.

ويواصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ويقولون إنها تأتي "تضامناً مع الفلسطينيين"، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حرباً على قطاع غزة.

وصنفت واشنطن الأسبوع الماضي، الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، بعد أسابيع من الضربات على اليمن.

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