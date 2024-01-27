أخبار الفن: أول تعليق من أنغام بعد منحها الإقامة السعودية.. شيماء سيف توضح حقيقة طلاقها وتتحدث عن الأمومة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

نشرت الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير “ انستجرام ” صورة من حفلها الاخير بالمملكة العربية السعودية .

وعلقت الفنانة أنغام علي صورتها علي المسرح قائلة : هذا هو المكان الذي انتمي اليه



تمكنت عدسات المصورين من التقاط صورة لكل من الممثل العالمي برادلي كوبر وعارضه الازياء جيجي حديد ، اثناء ظهورهما معا لتناول العشاء .

ويعد هذا هو الظهور الاوضح للثنائي بعد انتشار شائعات تفيد بوجود علاقه عاطفية تجمع بينهم .



حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة علي برنامج “ عندي سؤال ” المذاع عبر قناة المشهد ، حيث روت العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية .

وقالت شيماء سيف : غلطة عمري حين قمت بتحميل فيديوهات عمل مقالب في زوجي ، ومن بعدها اصبح الجمهور يركز في حياتي الزوجية ، ففي احدى المرات قمت بعمل بلوك لزوجي بسبب خلاف يحدث في عدد من البيوت ، واعتقدوا حينها اننا انفصلنا وأصبح الخلاف أكبر ، ولكن قررنا بعدها ان نحذف صورنا ونقوم بعمل حظر لبعضنا ، وحينها أصبحنا نشعر بالراحة ، لانه لايوجد احد يعلم عن حياتنا اي شيء ، رغم ان البعض مازال يعتقد اننا انفصلنا .





كشفت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها بعرض فيلم ليلة العيد بعد سنوات من تأجيل طرحه في السينمات .

وقالت الفنانة القديرة سميحة أيوب في تصريحات خاصه لصدي البلد : فيلم ليلة العيد يناقش قضايا النساء المظلومات في المجتمع ، والعمل تدور احداثه في ليلة واحدة ، حيث يوضح انه من الممكن ان تجتمع الالام الناس في ليلة واحدة .



طرحت منصة watch it الحلقة الاولي من مسلسل “ حدوتة منسية ” قبل عرضها علي شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة .

وجاءت أحداث الحلقة تعريفا بالشخصيات ، من خلال شخصية سوسن بدر التي تتكون عائلتها من 4 ابناء ومعظهم متزوجون ويعانون من مشاكل زوجية .