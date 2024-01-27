عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيف ترامب في دفع 83 مليون دولار لصحفية ؟

صدى البلد

تمت إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التشهير التي رفعتها إي جين كارول، كاتبة ومسؤولة تحريرية سابقة في مجلة "إل"، بحكم من محكمة في نيويورك.

 وقد قضت المحكمة بأن يدفع ترامب تعويضًا ماليًا قدره 83.3 مليون دولار لكارول. وتعد هذه العقوبة في القضية المدنية من 18.3 مليون دولار كتعويض تعويضي و65 مليون دولار كتعويض تأديبي.

الحكم على دونالد ترامب

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الحكم على ترامب في قضية مدنية سابقة بتهمة التشهير والاعتداء  على إي جين كارول في التسعينيات. وقد تعهد ترامب بالاستئناف ضد هذا الحكم، معتبرًا القضية حملة اضطهاد ووصف الحكم بأنه "سخيف تمامًا!".

txt

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض في قضية تشهير

txt

ترامب يتحمل مخاطر قانونية في محاكمة نيويورك للتشهير

يهدف المبلغ المُستحق إلى تعويض الضرر الذي لحق بسمعة كارول نتيجة لتصريحات ترامب. وكان على الهيئة القضائية أيضًا أن تحدد عقوبة تأديبية لمنع ترامب من الاستمرار في التحدث ضد كارول.

واستغرقت الهيئة التي تألفت من سبعة رجال وامرأتين أقل من ثلاث ساعات للوصول إلى حكمها يوم الجمعة.

انتصار لكل امرأة 

علقت إي جين كارول على الحكم قائلة: "إن هذا انتصار كبير لكل امرأة تقف عندما تُسقط، وخسارة كبيرة لكل المتنمرين الذين حاولوا إبقاء المرأة في القعر". وصرح محاميها، روبي كابلان، قائلاً: "يثبت الحكم اليوم أن القانون ينطبق على الجميع في بلدنا، حتى الأثرياء، حتى الشهيرين، حتى الرؤساء السابقين".

يواجه ترامب أربع قضايا جنائية تتضمن مجموعًا 91 تهمة جنائية، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهمة جنائية. 

وقد زعم ترامب مرارًا أن القضايا القانونية التي يواجهها تتم تلبيةً لمصلحة حلفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الديمقراطي.

اعتقال دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

أمطار غزيرة وصقيع .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

اخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية 2024.. ومفاجأة بشأن السن

بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا

كيف ترامب في دفع 83 مليون دولار لصحفية ؟

نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس| شوف درجاتك

المندوه: المجلس حريص على إيجاد صفقات ومدير فني يرضي طموح جماهير الزمالك

قرى بني سويف تعاني من نقص اسطوانات الغاز.. والأهالي: أسعار السوق السوداء خيالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ