كيف ترامب في دفع 83 مليون دولار لصحفية ؟

تمت إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التشهير التي رفعتها إي جين كارول، كاتبة ومسؤولة تحريرية سابقة في مجلة "إل"، بحكم من محكمة في نيويورك.

وقد قضت المحكمة بأن يدفع ترامب تعويضًا ماليًا قدره 83.3 مليون دولار لكارول. وتعد هذه العقوبة في القضية المدنية من 18.3 مليون دولار كتعويض تعويضي و65 مليون دولار كتعويض تأديبي.

الحكم على دونالد ترامب

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم الحكم على ترامب في قضية مدنية سابقة بتهمة التشهير والاعتداء على إي جين كارول في التسعينيات. وقد تعهد ترامب بالاستئناف ضد هذا الحكم، معتبرًا القضية حملة اضطهاد ووصف الحكم بأنه "سخيف تمامًا!".

يهدف المبلغ المُستحق إلى تعويض الضرر الذي لحق بسمعة كارول نتيجة لتصريحات ترامب. وكان على الهيئة القضائية أيضًا أن تحدد عقوبة تأديبية لمنع ترامب من الاستمرار في التحدث ضد كارول.

واستغرقت الهيئة التي تألفت من سبعة رجال وامرأتين أقل من ثلاث ساعات للوصول إلى حكمها يوم الجمعة.

انتصار لكل امرأة

علقت إي جين كارول على الحكم قائلة: "إن هذا انتصار كبير لكل امرأة تقف عندما تُسقط، وخسارة كبيرة لكل المتنمرين الذين حاولوا إبقاء المرأة في القعر". وصرح محاميها، روبي كابلان، قائلاً: "يثبت الحكم اليوم أن القانون ينطبق على الجميع في بلدنا، حتى الأثرياء، حتى الشهيرين، حتى الرؤساء السابقين".

يواجه ترامب أربع قضايا جنائية تتضمن مجموعًا 91 تهمة جنائية، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهمة جنائية.

وقد زعم ترامب مرارًا أن القضايا القانونية التي يواجهها تتم تلبيةً لمصلحة حلفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الديمقراطي.