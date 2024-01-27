عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طبيب جلدية يكشف تأثير غير متوقع عند استخدامك الكريمات لبشرة طفلك

صدى البلد

لا يخلو منزل به أطفال من استخدامهم لمنتجات العناية بالبشرة خاصة تلك التي لها شهرة واسعة على الانترنت بهدف ترطيب وحماية البشرة للأطفال والكبار، وبعض الامهات تتعمد استخدامها أملا في الحصول على بشرة طفلها أجمل، لكن أطباء الجلدية فجروا مفاجأة صادمة عن هذا الأمر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر اتحاد الأمراض الجلدية البريطاني أن تزايد اتجاه الأطفال الصغار، حتى في سن الثامنة، لاستخدام منتجات العناية بالبشرة يمكن أن يتسبب في مشاكل جلدية لا يمكن علاجها.

txt

زلزال بقوة 5.01 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

txt

منها الحروق.. استشارية تجميل تحذر من مستحضرات تقشير البشرة

وبسبب الإنترنت، يقوم بعض الأطفال بطلب منتجات فاخرة بعد مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك، وذلك بناءً على رؤيتهم لمشاهيرهم المفضلين.

مخاطر منتجات البشرة على الأطفال

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مكونات نشطة قد تكون ضارة، والتي يُفترض أن تكون مُخصصة للاستخدام البالغين فقط، مثل الأحماض المقشرة. ويمكن أن تسبب هذه المكونات حساسية أو إكزيما في البشرة.

في سياق ذلك، روت فتاة ، البالغة من العمر ثمانية أعوام، قصتها عندما شاهدت مقاطع فيديو عن منتجات العناية بالبشرة على تيك توك، حيث كان المؤثرون يتحدثون عن جودة هذه المنتجات.

لاحظت منتجًا من شركة شهيرة، والذي يظهر بشكل زهرة عند الضغط عليه، ومنتجات العلامة التجارية الأمريكية بسبب تصميمها الجذاب وتوفرها لمجموعة واسعة من المنتجات بدءًا من مرطبات الشفاه وصولاً إلى مرطبات البشرة.

وبدأت في استخدام منتجات العناية بالبشرة لتناسبها مع أصدقائها في المدرسة. وتعد منتجات الشركة التي اختارتها، واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة بين الشباب والأطفال، وتظهر منتجاتها الملونة جذابة للأطفال والكبار.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد نشطة يُفترض أنها لاستخدام البالغين فقط، وقد تسبب تحسسًا أو إكزيما في البشرة.

أطباء الجلد اطباء الجلدية الأطفال الصغار الأمراض الجلدية التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

ترشيحاتنا

في حجم حبة الأرز.. فريق مصري يبتكر روبوت لعلاج الجلطات القلبية|شاهد

وانت في البيت.. استخرج جواز سفر في أسرع وقت

كلما أصابك الضيق وتكالبت عليك الهموم إلزم هذا الدعاء.. ردده باستمرار

قطرات ثلج وأمطار غزيرة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

بعد العيد.. بشرى سارة بشأن محصول القمح هذا العام

مراقبون يحذرون من شلل جديد للاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير أبراج يكشف مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر والكونغو| تفاصيل

سابني قبل الفرح... صور وضعت ميريهان حسين في مأزق|شاهد

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ