طبيب جلدية يكشف تأثير غير متوقع عند استخدامك الكريمات لبشرة طفلك

لا يخلو منزل به أطفال من استخدامهم لمنتجات العناية بالبشرة خاصة تلك التي لها شهرة واسعة على الانترنت بهدف ترطيب وحماية البشرة للأطفال والكبار، وبعض الامهات تتعمد استخدامها أملا في الحصول على بشرة طفلها أجمل، لكن أطباء الجلدية فجروا مفاجأة صادمة عن هذا الأمر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر اتحاد الأمراض الجلدية البريطاني أن تزايد اتجاه الأطفال الصغار، حتى في سن الثامنة، لاستخدام منتجات العناية بالبشرة يمكن أن يتسبب في مشاكل جلدية لا يمكن علاجها.

وبسبب الإنترنت، يقوم بعض الأطفال بطلب منتجات فاخرة بعد مشاهدتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك، وذلك بناءً على رؤيتهم لمشاهيرهم المفضلين.

مخاطر منتجات البشرة على الأطفال

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مكونات نشطة قد تكون ضارة، والتي يُفترض أن تكون مُخصصة للاستخدام البالغين فقط، مثل الأحماض المقشرة. ويمكن أن تسبب هذه المكونات حساسية أو إكزيما في البشرة.

في سياق ذلك، روت فتاة ، البالغة من العمر ثمانية أعوام، قصتها عندما شاهدت مقاطع فيديو عن منتجات العناية بالبشرة على تيك توك، حيث كان المؤثرون يتحدثون عن جودة هذه المنتجات.

لاحظت منتجًا من شركة شهيرة، والذي يظهر بشكل زهرة عند الضغط عليه، ومنتجات العلامة التجارية الأمريكية بسبب تصميمها الجذاب وتوفرها لمجموعة واسعة من المنتجات بدءًا من مرطبات الشفاه وصولاً إلى مرطبات البشرة.

وبدأت في استخدام منتجات العناية بالبشرة لتناسبها مع أصدقائها في المدرسة. وتعد منتجات الشركة التي اختارتها، واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة بين الشباب والأطفال، وتظهر منتجاتها الملونة جذابة للأطفال والكبار.

ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد نشطة يُفترض أنها لاستخدام البالغين فقط، وقد تسبب تحسسًا أو إكزيما في البشرة.