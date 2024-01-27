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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفيرة الأمريكية الجديدة في الجابون تقدم أوراق اعتمادها لـ"نجوميا"

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية الجديدة في الجابون

أعلنت السفارة الأمريكية في الجابون، عن تقديم السفيرة الجديدة فيرنيل تريم فيتزباتريك أوراق اعتمادها إلى رئيس المجلس الانتقالي في الجابون أوليجوي نجويما.

ونشرت الحساب الرسمي لسفارة واشنطن في ليبرفيل، على منصة "إكس" قال فيها "قدم السفير فيرنيل تريم فيتزباتريك أوراق اعتماده إلى رئيس المرحلة الانتقالية أوليجوي نجويما". 

وقالت السفيرة الأمريكية فيتزباتريك: "أنا سعيدة جدًا بوجودي في الجابون الجميلة، وأتطلع إلى تعزيز العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وشعب الجابون".

وفي أغسطس الماضي، أعلن الجنرال بريس كلوتير أوليجوي نجويما، عزل الرئيس على بونجو بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا في تصريحات سابقة إلى أن استيلاء الجيش على السلطة أمر حيوي لتحرير الجابون من حكم القبضة الحديدية الطويل الذي فشل في تحسين الظروف المعيشية للمدنيين.

وقال نجويما أيضًا إن الانقلاب كان يهدف إلى تجنب إراقة الدماء، لأن المعارضة في الجابون كانت تستعد لحمل السلاح للدفاع عن انتصارها الذي يقولون إن الرئيس علي بونجو أونديمبا سرقه في انتخابات 26 أغسطس 2023.

السفيرة الأمريكية الجديدة في الجابون السفيرة الأمريكية الجديدة فيرنيل تريم فيتزباتريك المجلس الانتقالي في الجابون

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