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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالجيزة

الحملة القومية لتحسين
الحملة القومية لتحسين الماشية

انطلقت اليوم "السبت"، الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بكافة قرى ومراكز محافظة الجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، وذلك بناءا على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتم توفير كافة اللقاحات ومستلزمات التحصين والأدوات لفرق العمل الميداني من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واعطى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليماته الى جميع الأجهزة بالمحافظة بالمعاونة مع الطب البيطري على نجاح الحملة، حفاظا على الثروة الحيوانية، وتهيب أجهزة الطب البيطري بالجيزة بالمربين بتقديم مواشيهم للتحصين.

كما كلف محافظ الجيزة المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بالاعلان عن مواعيد الحملة بالمساجد وتوعية المواطنين لأهمية الحصر وحماية الثروة الحيوانية وخدمة المربي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الأمراض والأوبئة، والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطب البيطري بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تحصين الماشية توعية المواطنين مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة مديرية الطب البيطري بالجيزة مرض الجلد العقدي وزير الزراعة

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