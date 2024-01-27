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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة ترفع أكبر تجمع للمخلفات بمركز ومدينة أبو النمرس|شاهد

رفع مخلفات
رفع مخلفات

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس بالدفع بالمعدات وفرق النظافة اللازمة ورفع كافه المخلفات من نقاط التجمع التي تم رصدها بطريق ترسا الكونيسة وطريق أرض العبودة بالوحدة المحلية بمنيل شيحة وتمهيدها ورفع كفاءتها وذلك في اطار جهود المحافظة في تحسين منظومة النظافة وإضفاء المظهر الحضاري علي الطرق والمحاور المرورية. 


واطلع المحافظ علي جهود العمل والتي اسفرت عن رفع  ١٠٠٠ طن من المخلفات والرتش المتراكم بأحد اكبر مواقع تجمع للمخلفات حيث شملت الاعمال رفع ٦٥٠ طن بطريق ترسا المواسير وترسا الكونيسة بمركز ابو النمرس و ٣٥٠ طن بطريق ارض العبودة بمنيل شيحه وذلك من خلال ورديات عمل استمرت علي مدار يومين باستخدام عدد ١٢ معدة وسيارة نظافة . 


وشهدت النقاط التي تم رفع المخلفات منها زراعة الأشجار وتجميل الطريق . 


وشدد المحافظ على رئيس المركز بتعيين خدمات ثابتة للمرور الدوري علي المواقع التي تم رفع المخلفات منها وعدم السماح بتكرار تواجد المخلفات والرتش بها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال اي عمليات إلقاء للرتش بالمخالفة في الطرق العامة . 
واشار اللواء أحمد راشد ان منظومة النظافة تحظي بمتابعة دورية علي مدار اليوم للوصول للمستوي المطلوب وتحسين كفاءة عمل المنظومة . 
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بالمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالشوارع الجانبية ومتفرغات الشوارع الرئيسية  ومتابعه اداء شركات الجمع السكني لتحسين حاله النظافة .

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