عقبة وحيدة.. فرج عامر يعلق على لقاء منتخب مصر والكونغو

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية التي ستقام غداً، الأحد.

وكتب عامر عبر “فيسبوك”: “منتخب مصر ومنتخب الكونغو كل واحد في مجموعته متعادل في الـ3 مباريات، يعني يعتبر المستوى واحد، بس نسبة التهديف عندنا أكتر، وهما نسبة عدم استقبال أهداف أكتر، فيعتبر الكفة متوازية بيننا وبينهم، ولكن هناك كمين من الكاف لنا وهو حكم المباراة الذي يبلغ من العمر31 عاما ولا توجد خبرة لديه خبرة نهائيا، ولكن سبق أن تعمد عدم احتساب ضربة جزاء لصالح مصر، الكاف وضع الكثير من الأشواك في طريقنا ومهد الطريق للمغرب والسنغال”.

وقد واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في العاشرة مساء غد، الأحد، في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية 2024.

دور الـ 16 ببطولة أفريقيا

وتأهل الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية، بثلاثة تعادلات، بنتيجة واحدة 2 - 2 أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

وضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تعرض مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ 16 لأمم أفريقيا، سينطلق اللقاء في تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، على ملعب لاورينت بوكو.