عقاب جماعي.. الخارجية البريطانية تعلن وقف التمويل المستقبلي للأونروا في غزة

انضمت بريطانيا إلى أمريكا ودول أخرى في وقف حصتها التمويلية في وكالة غوث وتشغيل الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في اصطفاف غربي جديد بجانب الاحتلال، وفق ماذكرت صحف دولية.

وأعلنت وزاة الخارجية البريطانية أن بلادها علقت هي الأخرى مؤقتا التمويل المستقبلي للأونروا في غزة.

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بالتحريض الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أنه عداء مبيّت وأحكام مسبقة.

تصفية قضية اللاجئين

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر اليوم السبت، إن هجوم إسرائيل على الأونروا هدفه تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم.

كانت أمريكا وكندا وإيطاليا وأستراليا أعلنت تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد مزاعم الاحتلال بأن بعض موظفيها متورطون في أحداث 7 أكتوبر.

وقال كاتس إن الأونروا تعمل على استدامة أزمة اللاجئين، زاعمًا أنها تمثل ذراع مدني لحركة حماس.

وأضاف: “سنعمل على ضمان عدم وجود دور للأونروا في اليوم التالي للحرب بغزة”.