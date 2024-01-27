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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي

تنفيذي الغربية
تنفيذي الغربية

ترأسالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، والعميد هاني عامر المستشار العسكري لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتهنئة لكافة القيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة موجها الشكر لهم لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

 

وأصدر المحافظ خلال الاجتماع عددا من التوجيهات جاء أهمها تكثيف الجهود ومشاركة كافة الجهات في الحملة التوعوية الكبرى التي أطلقتها المحافظة بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على حسن معاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم بدقة وفي أسرع وقت ممكن، التوسع في إقامة المنافذ بالقرى والعمل على توافر جميع السلع الغذائية داخل تلك المنافذ والمعارض وذلك بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كما وجه باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أولا بأول، رفع كافة الإشغالات خاصة في محيط المدارس والمنشآت الصحية والسياحية والشوارع الرئيسية والميادين وسرعة الرد على الشكاوى الواردة، سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بكم.

شدد المحافظ على  استمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عقد اللقاءات الجماهيرية ومتابعة تنفيذ مطالب الجماهير قانونا، متابعة ترشيد الكهرباء والالتزام بتطبيقها مع مراجعة إنارة الشوارع وإنارة الأماكن التي تحتاج لأعمدة، الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية، الاهتمام بنظافة الترع والمصارف.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من مديرية الصحة بالغربية، جمعية تنظيم الأسرة وتنمية المجتمع، الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالديوان العام، المستشار القانوني للمحافظة، مديرية الزراعة بالغربية، معالي المستشار رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، الهيئة الوطنية للإعلام، مؤسسة صناع الخير للتنمية.

واختتم المحافظ المجلس بالاستماع ومناقشة طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور ومشاركة الجهات التنفيذية لاتخاذ القرارات وتنفيذها على الفور.

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الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة الدول الدكتور أحمد عطا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي التفتيش على المخابز السكرتير العام المساعد السلع الغذائية

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