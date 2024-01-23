عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يكرم عمداء ووكلاء الكليات وفرق العمل المشاركة في محو الأمية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا اليوم احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن النصف الأول من العام المالي 2023/2024، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة،والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقي مشروع محو الأمية بالكليات والعاملين بفرع الهيئة بالغربية.

txt

رئيس جامعة طنطا يوجه بتذليل أي عقبات أمام التعاون مع وزارة المالية

خلال كلمته أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق قفزات كبرى في شتى المجالات التنموية والخدمية للمواطنين، حيث تضع رؤية مصر 2030 في مقدمة مبادئها الحاكمة  وأن الانسان محور التنمية، وهو ما انعكس على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرامج التنفيذية في ظل تبني القيادة السياسية  للعديد من المبادرات والمشروعات القومية المجتمعية.

 

أضاف رئيس الجامعة أن قضية  محو الأمية تعد ألوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتحدث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، مؤكداً أن الجامعة تبذل الجهود الحثيثة لنشر ثقافة محو الأمية وتعليم الكبار بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

 

أوضح الدكتور محمود سليم أن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة الغربية، موضحاً أن الجامعة استطاعت محو أمية 39534 دراساً خلال ٦ اشهر، مشيداً بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تعزيزا لمنظومة تنمية الوعي القومي للطلاب وتعظيما لدور الجامعة التنموي الوطني، حيث شارك أكثر من 70 ألف طالب خلال ثلاث سنوات في محو أمية 150 مواطنا بمحافظة الغربية.

قابيل وهابيل.. قرار عاجل من جنايات المحلة ضد عاطل وزميله أنهيا حياة شقيق الأول

من جانبه أعرب محمد أبو النبايل عن سعادته بإنجازات جامعة طنطا المتتالية في ملف محو الأمية، التي وضعتها في صدارة الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمود سليم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بفرع الهيئة بالغربية لتحقيق هذا الإنجاز العظيم. 

 

خلال الاحتفالية كرم رئيس الجامعة الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا لحصولها على المركز الأول  والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب لحصولها على المركز الثاني ، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية لحصولها على المركز الثالث، كما تم تكريم  الدكتورة دينا عبدالهادى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناصر منسق كلية التجارة، والدكتور رأفت عبد الرازق منسق كلية الآداب، والدكتور عبد الفتاح سعد منسق كلية التربية.

IMG-20240123-WA0034
IMG-20240123-WA0034
IMG-20240123-WA0032
IMG-20240123-WA0032
IMG-20240123-WA0035
IMG-20240123-WA0035
IMG-20240123-WA0033
IMG-20240123-WA0033
IMG-20240123-WA0031
IMG-20240123-WA0031
الدولة المصرية الدولة المصري الدكتور محمود سليم الدكتور عبد الفتاح الجامعات المصرية الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة العامة القيادة السياسي الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الأعمال بمشروعات القطاع الصحي بمركز طنطا ويوجه بسرعة الانتهاء

ترشيحاتنا

عثر عليهما هياكل عظمية.. أب يغسل عار ابنته وعشيقها في صحراء القاهرة

القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تنفذ غارة ضد جماعة الشباب بالصومال

مقتـ.ل فتاة وعشيقها بسبب “الحرام” في جبل المعادي| تفاصيل

بدء المرحلة الرئيسية من بناء مجموعة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة النووية |شاهد

منعهم تدريجيا من العمل الحر.. قرارات سعودية بشأن عمال توصيل الطلبات غير المواطنين

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ