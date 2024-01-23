رئيس جامعة طنطا يكرم عمداء ووكلاء الكليات وفرق العمل المشاركة في محو الأمية

نظمت جامعة طنطا اليوم احتفالية بمناسبة حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار وذلك طبقاً لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن النصف الأول من العام المالي 2023/2024، بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة،والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد أبو النبايل مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الغربية وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسقي مشروع محو الأمية بالكليات والعاملين بفرع الهيئة بالغربية.

خلال كلمته أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق قفزات كبرى في شتى المجالات التنموية والخدمية للمواطنين، حيث تضع رؤية مصر 2030 في مقدمة مبادئها الحاكمة وأن الانسان محور التنمية، وهو ما انعكس على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والبرامج التنفيذية في ظل تبني القيادة السياسية للعديد من المبادرات والمشروعات القومية المجتمعية.

أضاف رئيس الجامعة أن قضية محو الأمية تعد ألوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتحدث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، مؤكداً أن الجامعة تبذل الجهود الحثيثة لنشر ثقافة محو الأمية وتعليم الكبار بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور محمود سليم أن الجامعة تستهدف من خلال خطتها الاستراتيجية وبرامجها التنفيذية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيق مشاركة فعلية لطلابها للإسهام في محو أمية المواطنين بمحافظة الغربية، موضحاً أن الجامعة استطاعت محو أمية 39534 دراساً خلال ٦ اشهر، مشيداً بتعاون الجامعة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تعزيزا لمنظومة تنمية الوعي القومي للطلاب وتعظيما لدور الجامعة التنموي الوطني، حيث شارك أكثر من 70 ألف طالب خلال ثلاث سنوات في محو أمية 150 مواطنا بمحافظة الغربية.

من جانبه أعرب محمد أبو النبايل عن سعادته بإنجازات جامعة طنطا المتتالية في ملف محو الأمية، التي وضعتها في صدارة الجامعات المصرية، موجها الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ونائبه الدكتور محمود سليم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وجميع العاملين بفرع الهيئة بالغربية لتحقيق هذا الإنجاز العظيم.

خلال الاحتفالية كرم رئيس الجامعة الدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا لحصولها على المركز الأول والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب لحصولها على المركز الثاني ، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية لحصولها على المركز الثالث، كما تم تكريم الدكتورة دينا عبدالهادى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر عبد الرحيم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناصر منسق كلية التجارة، والدكتور رأفت عبد الرازق منسق كلية الآداب، والدكتور عبد الفتاح سعد منسق كلية التربية.

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