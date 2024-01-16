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رئيس التحرير
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حوادث

قابيل وهابيل.. قرار عاجل من جنايات المحلة ضد عاطل وزميله أنهيا حياة شقيق الأول

جنايات المحلة
جنايات المحلة

أصدر المستشار ضياء الدين ابوالوفا رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة  اليوم قرارا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين وهما عاطل وزميله انهيا حياه شقيق الاول  باستخدام الأسلحة البيضاء والنارية وربطه بواسطة حبل وتوثيقه في قاع مياه بحر شبين الي جلسة الغد لسماع مرتفع محامين للدفاع عن المتهمين واستكمال باقي الإجراءات الجنائية .

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ووجهت النيابة العامة برئاسة المستشار طارق شهاب معاون النيابة العامة  عرض وسرد وقائع الجريمة باتفاق شقيق الضحية مع زميله باستدراج الشاب الضحية داخل مركبة التوك توك عقب تدشين سهره خاصة داخل مخزن المتهم الأول وطعنه طعنات بالرقبة والفقرات العنقية وربطه بالحبال انتقاما وطمعا في أموال خاصة بالوالدهما والقاءه في قاع مياه أحدي المجاري المائية .
كما طالبت النيابة في المرافعه بالضرورة تحقيق أقصي درجات العقوبة دون الرأفة لارتكاب المتهمين أركان الجريمة مع سبق الاصرار والترصد كون شقيق الضحية طوعت له نفسه بإنهاء حياته بالاشتراك مع زميله في ظلام الدامس والقاء جسده مع سبق الاصرار والترصد والقتل العمد بطمس ملامح جسده في مياه بحر شبين .

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تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بالعثور علي جثمان شاب مجهولة الهوية ملقاة بضفاف مياه ترعه بحر شبين بنطاق دائرة القسم .
 

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة للشاب "حسن جمال احمد" 21 سنة وتم التحفظ على الجثمان بمعرفة الطب الشرعي بمستشفي المنشاوي بطنطا .

وأوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع ضباط فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة.

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كشفت التحريات الأمنية ان وراء ارتكاب الواقعة كل المتهم الأول يدعي "احمد جمال احمد" شقيق الضحية بالاشتراك مع صديقه "مصطفي عزام عرفه " بواسطه استخدام سلاح أبيض وسلاح ناري وأدوات بندقيه خرطوش والحبل  بسبب خلافات مادية .


وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين بارتكاب الجريمة الشنعاء وتم اقتيادهما الي ديوان قسم شرطة ثان المحلة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

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الجدير بالذكر أن المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية في توجيهاته الي رئيس نيابة ثان المحلة باحالة المتهمين الي المحاكمة الجنائية لتوافر أركان القتل العمد وسبق الاصرار والترصد علي إنهاء حياة الضحية المشار إليها.

الدائرة الثانية الجريمة ب العثور علي جثمان الطب الشرعى الضرورة تحرر محضر بالواقعة بإستخدام الأسلحة البيضاء رئيس الدائرة الثانية سبق الإصرار والترصد سبق الاصرار فريق بحث جنائى

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