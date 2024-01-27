مع مبابي وهالاند| ريال مدريد يسعى لخطف دبابة الدوري الإيطالي

أفاد تقرير صحفي، اليوم السبت، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، خلال الصيف المقبل.

وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، أمس الجمعة، إن أوسيمين سينتقل الصيف المقبل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو أحد الأندية الإنجليزية.

وأضاف أن مفاوضات الأندية مع أوسيمين، بدأت منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وتشهد تطورًا من وقت لآخر، وهو ما صعب مهمة تجديد عقده مع البارتينوبي.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن فيكتور أوسيمين صاحب الـ25 عامًا لاعب يحبه بالفعل كل من الرئيس فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي.

وأشارت إلى أن أوسيمين يظل الخيار رقم 3 في ميركاتو ريال مدريد في الصيف المقبل، بعد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وذكرت أن وجود أوسيمين ضمن قائمة أهداف الميرنجي، يعني أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل، ولا يريد تكرار أخطاء الماضي.