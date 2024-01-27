مدرب الكاميرون السابق: هناك لاعبون أفارقة يقاتـ لون فقط مع أنديتهم

أكد الألماني وينفريد شايفر المدير الفنى السابق لمنتخب الكاميرون، أن هناك لاعبون لا يقاتلون مع منتخبات بلادهم مثل ويليامز لاعب منتخب غانا.

وقال شايفر في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "ويليامز لم يقدم مستواه المعهود مع منتخب غانا ولكنه سافر أول أمس إلى إسبانيا ولعب مع أتلتليك بلباو مباراة أمام برشلونة وكان جيد للغاية، ويجب أن يكون المدرب لديه الخبرة الكافية لاستبعاد أى لاعب لا يريد اللعب بجدية مع منتخب بلاده".

وأضاف: " لقد حدثت معي حالة مماثلة مع الكاميرون في بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت في مالي وقلت لأحد اللاعبين خذ تذكرتك وسافر وبعد ذلك لعب جيد جدا وفاز بالبطولة".