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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الإمارات: مواجهة طاجيكستان صعبة وحظوظنا متساوية بأمم آسيا

البرتغالي باولو بينتو
البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات

أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات اليوم، على صعوبة مواجهة المنتخب الطاجيكي غدا على استاد احمد بن علي ضمن الدور الـ16 لبطولة كأس آسيا قطر 2023 التي تستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نحن مستعدون لمواجهة منافسنا غدا في دور الـ16 وحضرنا بطريقة جيدة ونتوقع أن تكون المباراة قوية وصعبة أمام منتخب وصل إلى هذه المرحلة بحماس وزخم كبيرين ونجح في التأهل لهذا الدور لأول مرة في تاريخه ولعب بأسلوب جيد وقدم أداء إيجابيا طيلة مرحلة المجموعات".

وأضاف أن "المنتخب الطاجيكي يضم لاعبين بارعين ورغم المشاكل التي يعاني منها خط الدفاع لديهم لكنهم على مستوى الهجمات المعاكسة فهم جيدون والمباراة ستتطلب من المنتخب الاماراتي تركيزا عاليا وسيكونون جاهزين للتصدي لنقاط قوة منتخب طاجيكستان للتأهل للمرحلة التالية".

وأشار مدرب منتخب الامارات إلى أن منافسه الطاجيكي لديه حافز قوي حيث أنه تأهل إلى الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له في البطولة القارية، لكنه شدد على أن ذلك ليس أقوى من حوافز منتخبه الذي تأهل وحقق هدفه المبدئي.

وأوضح أن مواجهة الغد ستكون صعبة ولن يكون منتخبه الاوفر حظا في هذه المباراة لكنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم لتصحيح الأخطاء السابقة ومواصلة مشوارهم في البطولة.

وفيما يتعلق بالتشكيلة التي سيعتمدها في مباراة الغد، قال بينتو إن اختياره للقائمة يستند إلى الأفضل بالنسبة للمنتخب ولكل مباراة ، إذ تعتمد قراراته على مردود اللاعبين خلال التدريبات وما قدموه على أرض الملعب وعلى هذا الاساس يتخذ قراره النهائي للتشكيلة.

وتابع: "حظوظنا متساوية لان منافسنا يشارك لأول مرة في البطولة.. ونحترم المنتخب الطاجيكي بفضل ما قدمه في البطولة لأننا لو استسهلنا خصمنا نكون قد ارتكبنا خطأ كبيرا ونفكر كيف سيلعبون غدا وكيفية إيقاف خطورتهم وسنحاول الاستفادة من مهاراتنا واستراتيجيتنا واستغلال نقاط ضعف خصمنا وهذا ما سنقوم به".

من جهته، أكد خالد الهاشمي لاعب منتخب الامارات، أن هدف المنتخب غدا تحقيق الفوز على نظيره الطاجيكي والتأهل للدور ربع النهائي.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن منتخبه قدم مردودا جيدا في النسخة الماضية من البطولة وهم فخورون بذلك ويسعون للنسج على نفس المنوال.

وأشار إلى أنهم يعرفون طريقة لعب المنتخب الطاجيكي وخططه التكتيكية وسيكونون جاهزين للتصدي لمحاولاته الهجومية وإيقاف خطورته..مبينا أن التركيز هو أهم شيء في مباراة الغد لتقديم مباراة تليق بمنتخب الامارات وتحقيق الفوز والتأهل لربع النهائي.

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