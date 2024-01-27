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رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب: نستهدف التوسع في توفير اللحوم وتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد

النائب هشام الحصري،
النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطنى، أهمية جهود الدولة في الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتعظيم إنتاجها، بهدف توفير احتياجات المواطنين من اللحوم من الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد بالعملة الأجنبية.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم علي هامش، القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية أبو داوود بمركز تمى الأمديد بالدقهلية، التى ينظمها معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالدقهلية وكلية الطب البيطري جامعة المنصورة ونقابة الأطباء البيطريين وإدارة الإنتاج الحيواني بالدقهلية ومعهد تناسليات الهرم، وذلك للكشف على جميع أنواع الثروة الحيوانية.

وأضاف الحصرى، أن تلك القافلة، هى استكمال لسلسلة قوافل الخير التى تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تحقيق الأمن الغذائى بالبلاد من خلال الحفاظ علي الثروة الحيوانية بتقديم أوجه الرعاية الطبية والصحية لها، لضمان سلامتها وقيمتها الغذائية، بالإضافة إلي تحقيق المستهدف من حجم الإنتاج من الثروة الحيوانية.

ودعا الحصرى، إلي أهمية التوسع في البحوث العلمية للتوصل إلي سلالات أكثر إنتاجا للحوم والألبان، لتغطية الاستهلاك المحلى، بالإضافة إلي ضرورة التوسع في زراعات محاصيل الأعلاف لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية.

وأشار الحصرى، إلي أن قوافل الخير، نظمت أيضا قافلة إرشادية زراعية بقرية أبو داود  مركز تمى الأمديد، شهدت مناقشة أهم الأمراض التي تصيب محصول القمح وطرق المكافحة، وترشيد استهلاك المبيدات الزراعية، وترشيد استهلاك الأسمدة الزراعية، وذلك بهدف توعية المزارعين بالطرق السليمة في زراعة القمح وتفادى الاستهلاك الزائد من المبيدات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية محصول القمح باعتباره محصول استراتيجي هام، تستهدف الدولة التوسع فيه، علي المستويين الأفقى والرأسي.

اللحوم الإنتاج المحلي الاستيراد القافلة الطبية البيطرية المجانية قوافل الخير

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