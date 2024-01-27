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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد شيبة ينهار من البكاء على الهواء بسبب وصية لـ والدته الراحلة

أحمد شيبة
أحمد شيبة

دخل المطرب أحمد شيبة، في حالة بكاء شديد على الهواء، أثناء الحديث عن مصر ووصية والدته الراحلة، بالمشاركة في الأغاني الوطنية، بعيد الشرطة كل عام.

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بالورود والأعلام..رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفال بعيدهم الـ72

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محافظ سوهاج يوجه التحية لشهداء الشرطة.ويضع إكليلا من الزهور

وقام المطرب أحمد شيبة، بتشغيل فيديو لـ والدته الراحلة، وهي تدعي له، وتوصيه بـ حب الخير لـ الجميع، والوقوف بجوار الفقراء، معلقًا " أمي وحشاني، وربنا يسامحها ويغفر لها، ويجعلها من أهل الجنة".

وأضاف أحمد شيبة، خلال حواره ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن والدته لا تفارقه ولا يوم، وهي معه في كل مشوار حياته بعد الوفاة.

وأوضح أنه يحب مصر، ويعشق تراب الوطن، وأنه يتمنى المشاركة في الأغاني الوطنية التي تعرض، في احتفالية عيد الشرطة كل عام.

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