أحمد شيبة ينهار من البكاء على الهواء بسبب وصية لـ والدته الراحلة

دخل المطرب أحمد شيبة، في حالة بكاء شديد على الهواء، أثناء الحديث عن مصر ووصية والدته الراحلة، بالمشاركة في الأغاني الوطنية، بعيد الشرطة كل عام.

وقام المطرب أحمد شيبة، بتشغيل فيديو لـ والدته الراحلة، وهي تدعي له، وتوصيه بـ حب الخير لـ الجميع، والوقوف بجوار الفقراء، معلقًا " أمي وحشاني، وربنا يسامحها ويغفر لها، ويجعلها من أهل الجنة".

وأضاف أحمد شيبة، خلال حواره ببرنامج كلبش، تقديم الإعلامي حسن محفوظ، أن والدته لا تفارقه ولا يوم، وهي معه في كل مشوار حياته بعد الوفاة.

وأوضح أنه يحب مصر، ويعشق تراب الوطن، وأنه يتمنى المشاركة في الأغاني الوطنية التي تعرض، في احتفالية عيد الشرطة كل عام.