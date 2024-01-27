خبير: 40 مليار دولار حجم خدمة الدين لهذا العام .. فيديو

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المواطن المصري لم يشعر بنقص الخبز، رغم الحرب الروسية الاوكرانية، وهذا كان نتيجة لجوء الدولة المصرية لشراء القمح بأربع أضعاف ثمنه سابقًا.



وتابع "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن حل الأزمة الاقتصادية يكون من خلال التفاوض على جدولة الديون، مشيرًا إلى أن خدمة الدين هذا العام تقدر بـ40 مليار دولار، وهناك ضرورة للتفاوض مع الدائنين على دفع هذه الاموال على الأمد الطويل.

لفت إلى ان الفترة الحالية تشهد تشديد مالي ونقدي، بمعني أن السياسية المالية ستتحول إلى سياسة انكماشية من خلال تقليل الانفاق الحكومية قدر الإمكان، وتقليل الدعم، وهذا من الضروري ان يصاحبه حزمة من الحماية الاجتماعية.

أشار إلى أن جزء كبير من الأراضي المصرية صحراء، وهناك ضرورة لطرح جزء من الأراضي على المستثمرين ، بصورة مماثلة لمدينة العلمين، وهذا من شأنه أن يخلق قيمة مضافة للأراضي المصرية

