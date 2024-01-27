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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الاحتلال تسحل امرأة إسرائيلية خلال تظاهرة في تل أبيب| فيديو

صدى البلد

تداول رواد وسائل التواصل، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق سحل امرأة إسرائيلية على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلية، خلال تظاهرة في تل أبيب، تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم السبت، باندلاع مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، يطالبون بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية تنظم مظاهرة للمطالبة باستبدال الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في شارع كابلان في تل أبيب.

وقال المتظاهرون بحسب الصحيفة إن الشرطة استخدمت القوة ضدهم وصادرت اللوحات والطبول.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إن المظاهرة غير قانونية، وإنه تم اعتقال شخص واحد. 

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