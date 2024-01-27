شرطة الاحتلال تسحل امرأة إسرائيلية خلال تظاهرة في تل أبيب| فيديو

تداول رواد وسائل التواصل، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق سحل امرأة إسرائيلية على يد شرطة الاحتلال الإسرائيلية، خلال تظاهرة في تل أبيب، تطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة وعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

تغطية صحفية: شرطة الاحــتـلال تضرب مستوطِنة وتعتدي عليها خلال تظاهرة؛ للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل أسرى. pic.twitter.com/ITVJ6Fpr13 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 27, 2024

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء اليوم السبت، باندلاع مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، يطالبون بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية تنظم مظاهرة للمطالبة باستبدال الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو في شارع كابلان في تل أبيب.

وقال المتظاهرون بحسب الصحيفة إن الشرطة استخدمت القوة ضدهم وصادرت اللوحات والطبول.

من جهتها، قالت شرطة الاحتلال إن المظاهرة غير قانونية، وإنه تم اعتقال شخص واحد.