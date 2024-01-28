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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فوائد مذهلة لعصير الكرفس ونتائج صحية غير متوقعة

فوائد مذهلة لعصير
فوائد مذهلة لعصير الكرفس نتائج صحية

عصير الكرفس يُعتبر إضافة صحية ممتازة للنظام الغذائي، ويتمتع بعدة فوائد للصحة، كشف عنها الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية لصدى البلد.

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فوائد مذهلة لعصير الكرفس

دعم صحة القلب: يحتوي الكرفس على مركبات تسمى الفتاليدات، والتي قد تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

تحسين الهضم: يعتبر الكرفس مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، والتي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء.

تقوية الجهاز المناعي: يحتوي الكرفس على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم، والتي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات.

دعم صحة العظام: يحتوي الكرفس على فيتامين K، الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة العظام وقوتها.

تأثير مضاد للأكسدة: يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم.

تأثير مضاد للالتهابات: يحتوي الكرفس على مركبات مضادة للالتهابات، مثل البوليفينولات والفلافونويدات، والتي يُعتقد أنها تساعد في تقليل التهابات الجسم.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن الفوائد المحتملة لعصير الكرفس لا تعني أنه يمكن أن يعالج أو يمنع أمراض محددة، من المهم أن يكون لديك توازن في نظامك الغذائي وتشمل مجموعة متنوعة من المكونات الغذائية الصحية. قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي، يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.

الكرفس عصير الكرفس فوائد مذهلة لعصير الكرفس دعم صحة القلب يحتوي الكرفس على مركبات تسمى الفتاليدات

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