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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يفعل البيض لمستوى السكر والكوليسترول بجسمك؟

البيض
البيض

تأثير البيض على مستوى السكر والكوليسترول في الجسم يثير بعض الجدل في السابق، كان يُعتقد أن تناول البيض بشكل كبير يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومع ذلك، فقد تغيرت الآراء في السنوات الأخيرة وظهرت بعض الأبحاث الحديثة التي تشير إلى أن تناول البيض بشكل معتدل ليس له تأثير كبير على الكوليسترول في الدم في الأغلبية السكان، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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ماذا يفعل البيض لمستوى السكر والكوليسترول بجسمك

فيما يتعلق بمستوى السكر في الدم، فإن البيض يحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات وتقليل السكر المضاف. بالتالي، لا يعتبر البيض عاملًا رئيسيًا في زيادة مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك، يجب أن يتم تناول البيض معتدلًا وجزءًا من نظام غذائي متوازن ومتنوع. يوصى بتقديم الأولوية لنوعية البيض المستخدمة وطريقة الطهي. على سبيل المثال، طهي البيض بدون زيت أو زبدة يمكن أن يكون أفضل من قليه في الزيت أو الزبدة.

إذا كان لديك مشاكل صحية مرتبطة بمستويات الكوليسترول المرتفعة أو مرض السكري، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على توجيهات محددة للتغذية الخاصة بك وضبط نظامك الغذائي بشكل مناسب.

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