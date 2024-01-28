خالد جلال: رفضت العمل مع جروس في الزمالك.. لهذا السبب

أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أنه رفض العمل مع كريستيان جروس في منصب المدرب العام عندما تولى تدريب نادي الزمالك في موسم 2019.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: " أخبرت مسؤولي الزمالك إنني لا أرغب في العمل كمدرب مساعد بل كمدير فني، وجروس في البداية لم يكن راضيًا بفكرة تواجد مدرب عام معه، ولم يتصل بي أحد من الزمالك للعمل معه مؤخرًا".

وأضاف: " المدير الفني الأجنبي لا يسمع في معظم الأوقات للجهاز الفني معه سوى للأجانب، ومن وجهة نظري المدرب المصري مظلوم بشكل دائم، وهناك مدربون أجانب عملت معهم، وكانوا ليس على المستوى".