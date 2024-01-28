تنطلق أول فبراير.. تفاصيل أيام قرطاج لفنون العرائس

تنطلق الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس في الفترة من من 3 إلى 10 فبراير تحت شعار "ماريونات فن وحياة".

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان العرائسي الفقيد الأسعد محواشي. وتسجل هذه الدورة مشاركة حوالي 100 فنان عرائسي من 19 بلدا على رأسها ايطاليا ضيف شرف الدورة، إلى جانب هي تونس والعراق وسوريا والكويت والإمارات والسعودية واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبولندا واليونان وتشيكيا والمملكة المتحدة والنمسا والمجر وهولندا والبرتغال والبرازيل.

ويقدّم المشاركون ما يناهز 55 عرضا عرائسيا منها مجموعة من العروض الموجهة لفائدة الكهول. وعقدت إدارة أيام قرطاج لفنون العرائس ندوة صحفية، اليوم الخميس بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، كشفت خلالها عن محتوى هذه الدورة الخامسة. وقد أكدت مديرة الدورة منية المسعدي، وهي أيضا مديرة المركز الوطني لفن العرائس المؤسسة المشرفة على هذا المهرجان، أن اختيار إيطاليا ضيف شرف، يعود إلى عراقة هذا البلد الأوروبي المجاور في مسرح العرائس وريادته في هذا المجال.

وتكرّم الدورة الخامسة من أيام قرطاج لفنون العرائس الفنان المسرحي الفقيد الأسعد محواشي وكذلك الكاتب والمؤلف والرسام المنصف الكاتب.

وخصّص منظمو المهرجان مسابقة للأطفال في مجال تحريك العرائس. وقد تمّ رصد ثلاث جوائز مالية قيمتها الإجمالية 6 آلاف دينار تتوزع على 3 فئات هي "الجائزة الأولى" "3 آلاف دينار"و"الجائزة الثانية" "2 ألف دينار" وتبلغ قيمة الجائزة الثالثة ألف دينار.