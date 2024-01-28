عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة مهمة.. مهيب عبد الهادي يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن خبر سار لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : حسام حسن يوافق على رحيل ناصر ماهر للزمالك.. مودرن فيوتشر وافق أيضا على بيعه.. المفاوضات حاليا بين الناديين لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السعيد عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد نية لتجديد عقده وكان هناك محاولات لتوليه منصب داخل النادي، ولكن اللاعب يريد الانتقال إلى الفارس الأبيض".

وأضاف أمير هشام: "عبدالله السعيد نقل رغبته إلى بيراميدز بالرحيل في يناير الجاري على أن يتنازل عن باقي مستحقاته بدلًا من رحيله بنهاية الموسم الجاري، وهناك مرونة لدى النادي بالموافقة، من أجل الاستفادة من ورائه".

الزمالك عبدلله السعيد جماهير الزمالك بيع ناصر ماهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | مدرب الأهلي السابق يقترب من قيادة بيراميدز

مصر تستعد لسد النهضة بمشروع ري جديد يخدم 10 ملايين مواطن

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

مضى للزمالك 3 سنين| شوبير يعلن خبرا مثيرا عن نجم الأهلي السابق

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

شاهد.. لحظة انتشال المصابين ورفع آثار حادث تصادم محيط النادي الأهلي

عبدالله السعيد يوقع عقود انتقاله إلى الزمالك

أقل جرام بـ 2566 جنيها.. قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

في موسمها وبعد انخفاض سعرها.. طريقة تخزن الطماطم

أحكام صلاة الضحى.. فضلها ووقتها وأقل عدد الركعات لها

سعر عيار 24 اليوم 28-1-2024

مدرب منتخب اليد: نريد كتابة التاريخ خلال أولمبياد باريس 2024

خالد سليم يعلن عن تعرضه للتنمر: بكيت أمام زوجتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميسي يتسبب في تعطيل حركة المرور.. ماذا حدث؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

صدمة جديدة لمنتخب مصر| لاعب رابع خارج يتعرض للإصابة.. وجدل حول البديل

فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

هتكون معانا قريبًا .. مفيدة شيحة تكشف للجمهور عن الحالة الصحية لسهير جودة |فيديو

النهر الأحمر.. رعب في بريطانيا بسبب ظهور هذه العلامة

وزير الدفاع يشهد بحث تطوير الشخصية المصرية للحفاظ على الولاء للوطن وسط التحديات.. صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ