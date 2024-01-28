صفقة مهمة.. مهيب عبد الهادي يعلن عن خبر سار لجماهير الزمالك

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن خبر سار لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : حسام حسن يوافق على رحيل ناصر ماهر للزمالك.. مودرن فيوتشر وافق أيضا على بيعه.. المفاوضات حاليا بين الناديين لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "السعيد عقده ينتهي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، ولا توجد نية لتجديد عقده وكان هناك محاولات لتوليه منصب داخل النادي، ولكن اللاعب يريد الانتقال إلى الفارس الأبيض".

وأضاف أمير هشام: "عبدالله السعيد نقل رغبته إلى بيراميدز بالرحيل في يناير الجاري على أن يتنازل عن باقي مستحقاته بدلًا من رحيله بنهاية الموسم الجاري، وهناك مرونة لدى النادي بالموافقة، من أجل الاستفادة من ورائه".