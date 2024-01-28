خالد سليم عن ظهور زوجته بملابس جريئة: بتحب تكون بشكل لائق

رد الفنان خالد سليم، على الاتهامات الموجهة له بضعف شخصيته وتحكم زوجته فيه بشكل مستمر وغيرة زوجته رجعته للوراء، جاء ذلك تعليقاً من أحد الرواد على صورته.



وقال خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، إن زوجته تفعل ما تريد والشخص الذي كتب ذلك التعليق فهو مريض نفسياً بدليل أنه لم يعيش معنا حتى يعرف أنني ضعيف الشخصية أو زوجتي تتحكم فيّ أم لا.



وأضاف خالد سليم: لو زوجتي تغار علي فمن الشخص الذي جاء معي في البرنامج هل هو مدير أعمالي أم زوجتي، قائلا: هناك ثقة كبيرة بيننا وتغار علي ولا تغار من أحد وتطمئن علي في وقت التصوير.



ونفى خالد سليم، أن زوجته تسب المتابعين أو تنهال عليهم بألفاظ خارجة، وعن الملابس الجريئة التي ترتديها حسبما ذكرت بعض الصحف، منوهاً بأنه لا يرى ذلك وهي تحب أن تكون موجودة بشكل لائق.



وأوضح خالد سليم أن حياته الشخصية ليس من حق أحد أن يتدخل فيها وعندما تحدث سقطات أو مشاكل أو محاولات لم تنجح ولم تكتمل يحمد الله عليها، ووفاة والده كان ابتلاء ولكنه آمن بذلك وصدق بقضاء الله.



واختتم خالد سليم: "أنا قريب من ربنا ومنتظم في صلاتي حتى وقتنا الحالي لأن في ناس بقت بتموت في سن صغير وناس بتكون نايمة وفجأة مرة واحدة تصحى ميتة.. أنا مش بخاف من الموت ولكن بخاف على اللي بيزعلوا عليا".