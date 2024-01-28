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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحثها في باريس.. أمريكا تضع مسوّدة لاتفاق يدمج مطالب إسرائيل وحماس

صدى البلد

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأحد، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مفاوضي الولايات المتحدة وضعوا مسوّدة اتفاق محتمل يدمج مقترحات إسرائيل وحماس بشأن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وذكرت الصحيفة أن مسوّدة الاتفاق المكتوبة ستُشكل إطار عمل للتباحث في اجتماع باريس وأنها قد تُفضي إلى إبرام اتفاق فعلي خلال الأسبوعين القادمين، يُحدث تحولاً في الصراع، بحسب وصفها.

وقالت إن المفاوضين لديهم تفاؤل حذر بأن اتفاقاً نهائياً في متناول اليد، بينما أشارت إلى أنه ما زالت هناك خلافات "مهمة" قائمة، وفقًا للمسؤولين الذين لم تُسّمهم.

وفي وقت سابق السبت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين القول إن حركة حماس تتّخذ موقفاً متصلّبًا في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم تُسمهم الهيئة، فإنه حتى هذه اللحظة لا توجد ظروف تسمح باستئناف مفاوضات التبادل، لكنهم قالوا إن الأمل معقود على الاجتماع المنتظر في العاصمة الفرنسية،.

وقالت الهيئة إن رئيسي جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، والشاباك رونان بار سيشاركان في الاجتماع، الذي سيكون محوره "كسر الجمود في المفاوضات وخلق إطار لصفقة تبادل" الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال المسؤولون ذاتهم: "تُصرّ حركة حماس على وقف الأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، لكن بالنسبة لإسرائيل، فإن وقف الحرب هو خط أحمر".
 

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