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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 8650 م

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اصطفاف المعدات والآلات بالمراكز والمدن والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16  فبراير 2024 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها. 

وتابع المحافظ جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشاة القناطر في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بلغت 8650م.

وقام مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقرية ميت رهينة على مساحة 550 م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 8100م بقرية بني سلامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين جميع الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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