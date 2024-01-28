إصابة 6 عمال في انقلاب تروسيكل بالمنيا

أصيب 6 عمال في حادث انقلاب تروسيكل بطريق إحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا.

و تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب تروسيكل بطريق إحدى قري مركز مطاي وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب تروسيكل بسبب السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 6 عمال مقيمون بمركز مطاي ومصابين بسحجات وجروح متفرقة واشتباه كسور تم نقل المصابون إلى المستشىلتلقي العلاج والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

