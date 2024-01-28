البلشي: توافر كارنيهات عضوية الاتحاد الدولى للصحفيين خلال نهاية الشهر الجاري

خلال افتتاحه دورة تدريبية بالإسكندرية

افتتحت نقابة الصحفيين دورة تدريبية لأعضاء نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تحت عنوان السلامة المهنية والأمان الرقمي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي الصحفيين فى الدورة التي تستمر لمدة يومين متتاليين.

واشار البلشي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار التعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين بعد الحصول على عضويته، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستكون بداية تعاون لثقل مهارات الصحفيين وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي. .

وأعلن البلشي، عن مفاجأة سارة للصحفيين وهي توافر كارنيهات عضوية الاتحاد الدولى للصحفيين، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى ستكون متاحة بنهاية الشهر الجاري بعد سداد الاشتراك وعلى من يرغب فى التقدم للحصول على الكارنيه أن يتقدم بطلب للحصول عليه.

حضر افتتاح الدورة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ورزق الطرابيشي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية وهاني العوضي وهدى الساعاتي، وشرين العقاد وبسمة الشحات أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية.