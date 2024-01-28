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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال افتتاحه دورة تدريبية بالإسكندرية

البلشي: توافر كارنيهات عضوية الاتحاد الدولى للصحفيين خلال نهاية الشهر الجاري

افتتاح دورة تدريبية
افتتاح دورة تدريبية بنقابة الصحفيين بالاسكندرية

افتتحت نقابة الصحفيين دورة تدريبية لأعضاء نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تحت عنوان السلامة المهنية والأمان الرقمي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي الصحفيين فى الدورة التي تستمر لمدة يومين متتاليين.

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واشار البلشي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار التعاون مع الاتحاد الدولى للصحفيين بعد الحصول على عضويته، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستكون بداية تعاون لثقل مهارات الصحفيين وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي. .

وأعلن البلشي، عن مفاجأة سارة للصحفيين وهي توافر كارنيهات عضوية الاتحاد الدولى للصحفيين، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى ستكون متاحة بنهاية الشهر الجاري بعد سداد الاشتراك وعلى من يرغب فى التقدم للحصول على الكارنيه أن يتقدم بطلب للحصول عليه.

حضر افتتاح الدورة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ورزق الطرابيشي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية وهاني العوضي وهدى الساعاتي، وشرين العقاد وبسمة الشحات أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية.

الاسكندرية أعضاء نقابة الصحفيين الدورة التدريبية السلامة المهنية المرسي أبوالعباس النقابة الفرعية خالد البلشي نقيب الصحفيين

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