نقيب مهندسي الإسكندرية: استعادة الزخارف «المطموسة» في المرسي أبوالعباس ليست مستحيلة

أكد نقيب مهندسي الإسكندرية د. هشام سعودي ورئيس لجنة الدائمة للحفاظ على التراث بالمحافظة أن الصور المنتشرة على السوشيال ميديا والتي أظهرت الخطأ الكبير في عملية ترميم مسجد مرسي ابو العباس هي التي كشفت ما حدث في المسجد موجها الشكر لكافة محبي التراث قائلاً: "ساعدنا في التحرك السريع وإتخاذ ما يلزم" .



وتابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : لما يكون عندنا تراث وتحصل فيه حاجة لازم يكون هناك حكمة في التعامل معها.. لأن ده رصيد مصر.



وواصل : " على الفور تمت معاينة أعمال الترميم بالمسجد وكانت مديرية الأوقاف تقدمت للحصول على ترخيص للترميم من حي الجمرك ولكن الأعمال تمت قبل صدوره لدرء الخطورة بالمسجد ومواصلة فتحه أمام المصليين.

زخارف المسجد



وعن إمكانية إعادة زخارف المسجد قال : "إعادة زخارف مسجد المرسي أبو العباس مش أمر مستحيل واللجنة حاليا تعمل على جمع الصور والتصميمات الخاصة بالزخارف التي طمست خلال أعمال الترميم لاستعادتها من جديد وتنفيذها من خلال شركات متخصصة في ترميم المباني التراثية وتحت إشراف اللجنة".