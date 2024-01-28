مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

مشروع ري استراتيجي يخدم 10 ملايين مواطن

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تفاصيل مواجهة مصر سد النهضة بمشروع يخدم 10 ملايين مواطن ويحسن الري في 1.6 مليون فدان.

تعمل مصر حاليا على زيادة مواردها المائية ومواجهة تأثيرات سد النهضة بمشروع جديد يخدم 10 ملايين مواطن وبالفعل اعلنت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ 40% من مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة جنوب البلاد لتحسين الري في 1.6 مليون فدان بمحافظات الصعيد.



وكشفت الوزارة، في بيان، أن هذا المشروع يعد ضمن مجموعة مشروعات تنفذها الوزارة التى تهدف الى تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد "أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.