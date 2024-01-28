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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق تدريبات الدفعة الثانية من المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم ببني سويف

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع مسؤولى التعليم، سير أعمال البرنامج التدريبي ، الذي تنفذه المديرية لتدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الناجحين ممن سبق وتقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم فصل" ضمن المرحلة الثانية من المسابقة.

وأوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب أن فعاليات التدريب، بدأت اليوم الأحد 28 يناير الجاري ويستمر حتى الأربعاء 31 من نفس الشهر بداية من الساعة 9 صباحا ولمدة 4 أيام بالنسبة للتأهيل التربوي ثم يتم التأهيل البدني لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل ويتم عقد التدريب التربوي في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف التي تشمل ( مدرسة الشهيد كمال طعمه الثانوية " النيل سابقآ" والأكاديمية المهنية للمعلمين والشهيد محمد جابر قصلة "الثانوية بنات القديمة" سابقا )

وأشار وكيل التعليم إلى انه تفقد خلالها جانباً من أعمال التدريب " خلال زيارته لمدرسة الشهيد كمال طعمه ( النيل الثانوية سابقاً) ، وفي حضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية وغادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية ، موضحا أن التدريب التربوي يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد ، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الإستفادة منه

وأشار وكيل المديرية إلى أن البرنامج التدريبي للتأهيل التربوي للمعلمين يأتي في إطار حرص الوزارة في إعداد المعلمين واختبار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب ، وبالمنظومة التعليمية

في حين أضافت مدير إدارة التدريب أن البرنامج التدريبي يستهدف ما يزيد عن 1559 معلم ومعلمة ،وتشمل الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد فى "مسابقة 30 ألف معلم" أربعة محاور على مدار 4 أيام ، حيث يتضمن اليوم الأول : الجدارات والدمج التعليمي ، واليوم الثاني : التعلم المتمركز حول المتعلم ، واليوم الثالث: الذكاء الاصطناعي ، واليوم الرابع  خاص بأنشطة التوكاتسو والمحتوى الرقمي والمهارات الحياتية.

المركزي للتنظيم والإدارة المهنية للمعلمين جهاز المركزي للتنظيم لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتنظيم والإدارة مدينة بني سويف مدرسة الشهيد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يناير الجارى وظيفة وكيل المديرية

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