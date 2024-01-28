حارس ومدافع.. سيف زاهر يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي عن صفقات يناير

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن خريطة صفقات النادي الأهلي، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية "الأهلي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى، في يناير الجاري، حيث سيتعاقد مع حارس من الثلاثي محمد بسام، محمد أبوجبل، على لطفي".

وتابع:" الأهلي يرغب في التعاقد مع مدافع، ويفاضل بين الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، مدافع سيراميكا كليوباترا ومحمد إسماعيل ومصطفى زد، لاعبا نادي زد".

وأكمل: "الأهلي قد يضم حارس مرمى فقط ويؤجل التعاقد مع مدافع للانتقالات الصيفية المقبلة"