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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسمح للفلبين بإرسال قوات إلى منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها

بحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ 'ترتيبات خاصة مؤقتة' للسماح للفلبين بتسليم إمدادات للقوات على متن سفينة راسية تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية عند منطقة مرجانية متنازع عليها.

وسبق أن نشر خفر السواحل الصيني سفنا لمنع الفلبين من القيام بمهام إمداد القوات على متن سفينة النقل التي أصبحت موقعا عسكريا في سكند توماس شول على بعد 190 كيلومترا قبالة جزيرة بالاوان الفلبينية.

وفي بيان على حسابه الرسمي على تطبيق WeChat في وقت متأخر من يوم السبت، قال خفر السواحل الصيني إنه سمح بالإمدادات الضرورية، لكنه سيدافع بحزم عن سيادة الصين وحقوقها ومصالحها البحرية في Second Thomas Shoal والمياه المجاورة لها.

وقال بيان WeChat: 'في 21 يناير، أسقطت طائرة صغيرة من الفلبين إمدادات جوية على السفينة الحربية الراسية بشكل غير قانوني على الشاطئ'.

وأضافت أن 'خفر السواحل الصيني تابع الوضع وراقبه في الوقت الحقيقي، وسيطر عليه وتعامل معه وفقا للقوانين واللوائح، واتخذ ترتيبات خاصة مؤقتة للفلبين لتجديد الإمدادات اليومية الضرورية'.

وتشير الصين، التي تطالب بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، إلى خط على خرائطها يمتد إلى المناطق الاقتصادية الخالصة لفيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.

ودعت الفلبين مراراً وتكراراً إلى سحب السفينة على أساس الوعد الذي قالت إن مانيلا قطعته، لكن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور نفى ذلك.

وقالت رسالة WeChat يوم السبت إن 'الأطراف المعنية' في الفلبين تعمدت تضليل الرأي العام الدولي وتجاهلت الحقائق، وأن ذلك لا يفضي إلى تخفيف التوتر في بحر الصين الجنوبي.

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