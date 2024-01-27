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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف تشق طريقها تحت الأرض.. هل تنتصر إسرائيل في الحرب على أنفاق غزة؟

صدى البلد

يُعد الكشف عن الأنفاق أمرًا أساسيًا في الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في القطاع الفلسطيني، لكن العمل يمثل تحديات ومخاطر كبيرة. 

وتستخدم إسرائيل قنابل هائلة خارقة للتحصينات لاختراق أعماق الأرض، مستهدفة ما تقول إنها مراكز قيادة ومقاتلي حماس - لكن هذه غالبًا ما تترك حفرًا واسعة حيث كانت المباني المدنية قائمة ذات يوم ويمكن أن تقتل أعدادًا كبيرة من المدنيين.

كما يرسل أعضاء قوات الهندسة القتالية الإسرائيلية طائرات بدون طيار وكلابًا وأحيانًا قوات إلى عمق الأنفاق المفخخة من أجل تطهيرها من مقاتلي حماس، والكشف عن معلومات استخباراتية قد تكون مفيدة، ثم تفجيرها في نهاية المطاف.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن العديد من مقاتلي حماس – بما في ذلك زعيم غزة يحيى السنوار – يعيشون في أنفاق متطورة مجهزة بالكهرباء والحمامات ومخزونات الطعام والمياه.

في الأسابيع العشرة التي تلت إطلاق إسرائيل حملتها البرية ضد حماس في قطاع غزة، اكتشفت قواتها ورسمت مسار سلسلة من الأنفاق تحت الأرض - وهي جزء من شبكة واسعة بنتها حماس على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن.

وقد تعلمت إسرائيل ذلك بالطريقة الصعبة. إن اكتشاف الأنفاق العابرة للحدود التي حفرتها حماس بين قطاع غزة وإسرائيل في عام 2014 أعاد إلى الأذهان المخاطر الأمنية الكبيرة التي تشكلها هذه الأنفاق، وخاصة عندما تقترب من السكان المدنيين.

كانت العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في ذلك العام هي الحرب الأولى في القرن الحادي والعشرين التي أصبحت فيها الأنفاق النقطة المحورية للعمليات العسكرية - وهو التطور الذي سيشكل فيما بعد الحرب الأهلية السورية. لقد تركت إسرائيل تدرك تمامًا أنه يمكن استخدام الأنفاق لاختطاف جنود ومدنيين، والتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتنفيذ هجمات وحشية. لكن التركيز الإسرائيلي على الأنفاق، إذا كان هناك تركيز منسق في ذلك الوقت، كان مخصصاً إلى حد كبير للأنفاق العابرة للحدود - وبدرجة أقل على الحشد العسكري المتزايد لحماس تحت الأرض داخل قطاع غزة.

بعد حرب عام 2014، تحولت إسرائيل إلى نهج أكثر استراتيجية وكثفت جهودها. فقد أنشأت وحدات النخبة المتخصصة في حرب الأنفاق، وبنت هياكل الأنفاق الخاصة بها لتدريب الجنود، وحسنت اكتشاف الأنفاق بوحدات متنقلة، وأجرت أبحاثاً وتطويراً مستهدفاً، وتوصلت إلى حلول تكتيكية فريدة لتعزيز الاستعداد، وعززت التعاون مع الشركاء والحلفاء.

ونتيجة لذلك، دخل جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الحرب الحالية وهو يمتلك القدرات العسكرية الأكثر تقدمًا في اكتشاف الأنفاق ورسم خرائطها وتحييدها وتدميرها. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع حماس من الحفر ولم يقلل من التحدي المتمثل في القتال في بيئة تحت الأرض. حتى الوحدات الأكثر تخصصًا في جيش الدفاع الإسرائيلي تكبدت خسائر بسبب مداخل الأنفاق المفخخة.

وقد كشفت هذه الوحدات أيضًا عن جيل جديد من أنفاق حماس. تم تعزيز الهياكل البدائية للمجموعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بألواح خشبية. والشبكات الحالية أعمق وأكثر صلابة، وتشبه أنفاق التسلل الكبيرة في كوريا الشمالية. واستخدمت حماس تقنيات حفر مدنية متقدمة لحفرها، رافعة بقدراتها الجوفية إلى المستوى التالي.

إن اعتماد حماس المتزايد على الأنفاق وجهود البناء المتقنة التي تبذلها قد أتى بثماره. لم يسبق في تاريخ حرب الأنفاق أن تمكن أي مدافع من قضاء أشهر في مثل هذه الأماكن الضيقة. إن عملية الحفر نفسها، والطرق المبتكرة التي استخدمت بها حماس الأنفاق، وبقاء الجماعة تحت الأرض لفترة طويلة، كانت أموراً غير مسبوقة.

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